La Tunisienne Maha Zaoui responsable du rugby féminin en Afrique

Texte par : RFI Suivre

La confédération africaine de rugby (Rugby Afrique) a nommé la Tunisienne Maha Zaoui comme responsable du rugby féminin sur le continent. « C’est un très grand honneur pour moi, a-t-elle réagi à travers un communiqué. C’est l’une des priorités essentielles de notre confédération et un domaine où l’Afrique peut faire appliquer les normes internationales les plus élevées et les convertir en un atout majeur et en un facteur de différenciation ». Rugby Afrique a par ailleurs désigné le Zimbabwéen Mudiwa Mundawarara pour être responsable des arbitres africains.