Attendu à Chelsea, Hakim Ziyech va (enfin) étaler sa classe ailleurs

Hakim Ziyech devrait porter les couleurs de Chelsea la saison prochaine. Le milieu de terrain va signer un contrat avec la formation anglaise. Le Marocain, qui fait les beaux jours de l’Ajax d’Amsterdam depuis 2016, était un des derniers cracks du club néerlandais à ne pas avoir trouvé preneur.

Des frappes superbes, des transversales sublimes, des inspirations géniales… Hakim Ziyech ressemblait jusqu’à ce 13 février 2020 à un artiste incompris et/ou sous coté sur le marché des transferts. Et pour cause : le milieu de terrain était un des rares cracks ayant conduit l’Ajax d’Amsterdam en demi-finale de la Coupe d’Europe (Ligue des champions UEFA) 2018-2019 à ne pas avoir été vendu par le club néerlandais. Le défenseur Matthijs de Ligt ? Parti à la Juventus Turin contre près de 85 millions d’euros. Le milieu de terrain Frenkie de Jong ? Acheté par le FC Barcelone pour une somme avoisinante.

Le Marocain, lui, a vu le train s’en aller sans lui, l’été dernier. Après une Coupe d’Afrique des nations 2019 ratée, il s’est même résolu à prolonger à Amsterdam jusqu’en 2022.

Mais ce sera vraisemblablement sa dernière campagne en Championnat des Pays-Bas. Chelsea s’est en effet offert le néerlandophone contre 40 millions d’euros, une somme inférieure à la valeur marchande du joueur (50 millions) selon le site Transfermarkt.

« Plus que 138 jours de magie »

« Chelsea Football Club a trouvé un accord avec l’Ajax pour engager Hakim Ziyech cet été, précise la formation londonienne sur son site. Ce transfert est soumis à un accord avec le joueur et il restera au sein du club néerlandais jusqu’à la fin de cette saison ». Les « Blues » connaissaient déjà bien l’intéressé. Ils se sont affrontés en phase de groupes de la Ligue des champions 2019-2020.

Les Amstellodamois, eux, s’étaient déjà résolus depuis longtemps à voir partir une autre de leurs pépites. Celui qui a marqué 49 buts en 160 matches officiels avec l’Ajax Amsterdam était régulièrement annoncé en Espagne, en Italie et en Angleterre (Arsenal, Tottenham, etc.), ces derniers mois. Le voilà en partance pour la plus grande tristesse des « Lanciers » de l’Ajax. « Plus que 138 jours de magie. Apprécions chaque toucher de balle… », a tweeté le club.