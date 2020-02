Kheïreddine Zetchi, patron du foot algérien, souhaite une CAN tous les 4 ans

Texte par : RFI Suivre

Après l'annonce de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui souhaite l’idée d’une CAN tous les à 4 ans au lieu de 2, c’est au tour du président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, d’émettre un avis. « La CAN tous les deux ans, pour moi, c’est une sorte d’échec pour cette compétition. La véritable raison est que cette CAN est un gouffre financier pour les pays organisateurs. On voit très souvent une compétition sans public, mis à part les matches qui concernent le pays hôte, ou les matches à partir des quarts de finale. Sur le plan économique, c’est très limité », explique le dirigeant pour FAF TV. « Je suis d’avis d’organiser la CAN tous les 4 ans et je l’ai déjà dit avant à la Radio algérienne. On est pour une CAN tous les quatre ans à condition que le cahier des charges soit plus exigeant que ce qu’il est aujourd’hui », poursuit l’ancien président du Paradou AC. « En cas de passage de cette compétition à une périodicité de tous les quatre ans, je propose qu’elle ne se joue pas une année où se tient une autre compétition majeure comme la Coupe du monde ou l’Euro. Comme ça, la CAN deviendra le grand événement majeur de l’année en question, ce qui va rapporter beaucoup plus à la Confédération africaine de football et donnera plus de temps au pays organisateur pour bien préparer sa compétition », argumente Kheïreddine Zetchi.