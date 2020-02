Ligue 1: Le Nigérian Victor Osimhen opérationnel face à Marseille

Sorti sur une civière vendredi dernier à Angers, l’attaquant nigérian Victor Osimhen sera opérationnel pour le choc de la 25e journée de Ligue 1 face à Marseille dimanche 16 février. « Victor s'entraîne normalement, il fait 100% des séances. Il a fini avec une crampe (à Angers). Comme c'est un jeune joueur, il découvre encore son corps », explique son entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse. « Il avait senti une douleur quelques minutes auparavant et on avait décidé de le remplacer. Et sur sa dernière action, il s'est mis au sol en sentant une vive douleur, mais c'était simplement une crampe. Maintenant il sait ce que c'est... », ajoute Galtier. Osimhen est le meilleur buteur du Losc avec 17 buts, dont 12 en championnat. Lille, quatrième de L1 à neuf longueurs de l'OM, dauphin de l'intouchable Paris Saint-Germain, doit absolument l'emporter face aux Phocéens pour continuer à rêver de la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.