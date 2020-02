Liverpool: Mané signe un retour gagnant avec son 100e but en Angleterre

Sadio Mané est entré en jeu et a marqué le but de la victoire de Liverpool à Norwich City (1-0), le 15 février 2020 en Premier League.

Après trois semaines d’absence, Sadio Mané a retrouvé les terrains avec Liverpool samedi 15 février. L’attaquant sénégalais, remplaçant au coup d’envoi à Norwich, est entré en jeu et a inscrit le but de la victoire (1-0). Il atteint la barre des 100 buts marqués en Angleterre.

Publicité Lire la suite

Même dans un jour sans, Liverpool poursuit sa saison incroyable. Les Reds ont engrangé leur 25e victoire en 26 matches de championnat dans cette saison 2019-2020, samedi 15 février, sur le terrain de Norwich (1-0). Les hommes de Jürgen Klopp ont été à la peine à Carrow Road, l’antre des Canaries. Mais leur salut est venu d’un homme surgi du banc des remplaçants : Sadio Mané.

Il délivre les Reds, 18 minutes après son entrée en jeu

Le Sénégalais n’était plus apparu sous le maillot de Liverpool depuis trois semaines et une sortie sur blessure, le 23 janvier, lors d’un match à Wolverhampton. Touché à une cuisse, l’attaquant s’est soigné et a retrouvé l’entraînement dans la semaine. Son coach l’a retenu pour le déplacement à Norwich mais il a décidé de le garder en tant que remplaçant jusqu’à l’heure de jeu, moment où le vice-champion d’Afrique a remplacé Alex Oxlade-Chamberlain pour former à nouveau le trident offensif Mané-Firmino-Salah.

Le coaching de Klopp visait sans doute à redonner au Lion de la Téranga du rythme, sachant que Liverpool se déplace à Madrid pour défier l’Atlético mardi 18 février en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mais Sadio Mané a fait beaucoup plus que retrouver du temps de jeu ; il s’est mué en « super-sub » (« super-remplaçant ») et a offert la victoire à son équipe.

Sur un ballon de Jordan Henderson, le buteur a montré qu’il était rétabli en contrôlant le ballon en extension dans les airs du bout du pied droit, avant de tromper Tim Krul du pied gauche (78e). Et voilà comment Liverpool, bien que poussif, parvient à compter 76 points après 26 journées, soit 25 longueurs d’avance sur son dauphin, Manchester City…

Liverpool fonce vers les records, 100 buts en quatre ans et demi en Angleterre pour Mané

Les Scousers comptent 17 victoires de rang désormais ; ils égalent leur meilleur total, établi entre mars et octobre 2019 (à cheval sur deux saisons donc), et n’ont besoin désormais que d’une seule victoire pour également le record en la matière, détenu par Manchester City (18 victoires entre août et décembre 2017). Avec également 43 matches consécutifs sans défaite, Liverpool tient la deuxième plus longue série d’invincibilité de l’histoire de la Premier League. Seuls les Gunners d’Arsenal de 2003-2004 (49 matches sans défaite) les devancent encore.

Et Sadio Mané ? L’attaquant l’ignorait, mais en marquant contre Norwich, il a atteint la barre des 100 buts inscrits en Angleterre toutes compétitions confondues (championnat et coupes nationales). Avec Southampton, entre 2014 et 2016, l’ex-joueur de l’AS Génération Foot, du FC Metz et du Red Bull Salzbourg a inscrit 25 buts. Et avec Liverpool, le voilà fort de 75 réalisations. « Vraiment ?! Wow, merci », s’est-il exclamé quand un journaliste de la chaîne Sky Sports lui a appris qu’il était centenaire en Angleterre.

Après avoir contrôlé le ballon dans les airs du pied droit, Sadio Mané a marqué du pied gauche son 100e but en Angleterre lors du match gagné par Liverpool contre Norwich (1-0), le 15 février 2020. Chris Radburn/Reuters

Le numéro 10 est ensuite revenu sur son absence : « Ce n’était pas facile. En tant que footballeur, on veut jouer tout le temps, mais il fallait faire avec. J’ai suivi mon traitement, j’ai travaillé et dur et je suis revenu. » Pour son plus grand plaisir, celui de son équipe et des fans de Liverpool, à trois jours de retrouver la Ligue des champions.