Affaire Moussa Marega: la réaction des supporters du Vitoria Guimaraes

Texte par : RFI Suivre

Après les actes racistes commis contre l’attaquant Moussa Marega dimanche 16 février, le groupe des White Angels a diffusé un message sur les réseaux sociaux. « Nous ne sommes pas Moussa Marega », peut-on lire dans ce communiqué. Le message indique que « Le tifo a été réalisé, comme toujours, par des blancs et des noirs. Il a été réalisé avec l'amour que nous avons pour notre victoire. Un amour "raciste" parce que nous n'acceptons que d'être noir et blanc. Que viennent les amendes et les interdictions de stade. Faites de nous un exemple… unique. » Les supporters accusent les médias d’être à l’origine de la polémique. « Félicitations à la machine de la communication sociale qui n’a vu que le "racisme" contre un joueur et pas le ‘racisme’ de ce même joueur », ont-ils aussi écrit.