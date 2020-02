Yaya Touré, première star africaine à jouer Brésil?

Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Après sa courte dernière expérience en Chine, au Qingdao Huanghai , Yaya Touré pourrait découvrir un nouveau pays-continent : le Brésil. Selon Globo Esporte, Botafogo négocie avec le milieu ivoirien de 36 ans.

Publicité Lire la suite

En Amérique du Sud, le Brésil n’a jamais vraiment ouvert ses portes aux joueurs venus d’Afrique ou d’Asie, à quelques rares exceptions.

Selon Globo Esporte, Yaya Touré, libre, est en contacts avancés avec l'un des plus grands clubs de Rio, Botafogo.

Ce jeudi 20 février, l’ex-président du club Carlos Augusto Montenegro serait à Paris pour rencontrer l’ancien joueur de Manchester City. L'international ivoirien, 36 ans, élu à quatre reprises Joueur africain de l'année, aurait même selon le site brésilien déjà discuté avec l’entraîneur Paulo Autuori.

Tivemos um Europeu nível mundial, temos um asiático nível mundial e podemos ter um africano nível mundial. Só o Botafogo é capaz de proporcionar isso na América do Sul.



Eu quero esse sonho realidade, e você?#YayaNoBotafogo pic.twitter.com/JssakyiD2L BFR Notícias 🇯🇵 (@NoticiasdoBFR) February 16, 2020

La semaine dernière, le milieu japonais Keisuke Honda a été accueilli à Rio de Janeiro par plusieurs milliers de supporters de Botafogo. La star japonaise s'est engagée pour une année. Honda, ancien joueur de l'AC Milan et du CSKA Moscou n'est donc pas la première star étrangère à signer à Botafogo en fin de carrière. Botafogo avait attiré en 2012 le Néerlandais Clarence Seedorf, qui avait joué pendant un an et demi.

Lors du Mondial 2014 au Brésil, Keisuke Honda et Yaya Touré s'étaient déjà retrouvés sur le même terrain ! Si le Japonais avait ouvert le score à la 16e minute face aux Eléphants, Wilfried Bony et Gervinho avaient permis à la Côte d'Ivoire de l'emporter (2-1).

L’Amérique du Sud en général n’attirait pas jusqu'à présent les gloires du foot africain. L’ancien attaquant international Togolais, Emmanuel Adebayor (35 ans, 66 sélections, 29 buts avec le Togo), vient tout juste de débarquer au Paraguay, dans le Club Olimpia, quadruple champion en titre.

Depuis la possible arrivée de Yaya Touré au Brésil, le hashtag #YayaNoBotafogo fait fureur sur les réseaux sociaux. Et comme pour Keisuke Honda, les fans du club noir et blanc de Rio pourraient réserver un accueil en grande pompe au champion d’Afrique.