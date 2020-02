Côte d’Ivoire: le coach Ibrahim Kamara s’en va avec un bilan contrasté

L'Ivoirien Ibrahim Kamara, en novembre 2019. SIA KAMBOU / AFP

Texte par : David Kalfa Suivre

Ibrahim Kamara n’est plus le sélectionneur de l’équipe de Côte d’Ivoire. Le technicien et la Fédération ivoirienne ont mis fin à leur collaboration « d’un commun accord », annonce un communiqué du 20 février 2020. Le coach part avec un bilan contrasté. Il devrait être remplacé avant la fin-février, les qualifications pour la CAN 2021 reprenant dans un mois.