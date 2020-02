Égypte: Zamalek puni pour avoir boycotté un match face Al Ahly

La Fédération égyptienne de football (EFA) a annoncé qu’Al Ahly était déclaré vainqueur 2-0 suite au forfait de Zamalek, celui-ci ayant boycotté un match de championnat entre les deux géants du Caire prévu le 24 février. Les « Chevaliers blancs » écopent également de 3 points de pénalité et de 200.000 livres égyptiennes d'amende (environ 11.700 euros). Récents vainqueurs de la Super Coupe d’Afrique et de la Super Coupe d’Égypte, les Cairotes entendaient ainsi protester contre un calendrier jugé trop surchargé par l'EFA. Les « Diables rouges » d'Ahly, eux, restent plus que jamais et très largement en tête de l’Egyptian Premier League.