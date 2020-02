Calendrier

CAN 2021: le programme des 3e et 4e journées en qualifications

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly lors de la CAN 2019. RFI/Pierre René-Worms

Les 3e et 4e journées des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 se déroulent du 25 au 31 mars. Au programme, 48 matches à jouer et peut-être les premiers qualifiés pour la CAN 2021 au Cameroun. Les horaires des rencontres sont en temps universel.

Publicité Lire la suite CAN 2021 : LA 3e JOURNÉE DES QUALIFICATIONS Mercredi 25 mars – Mauritanie – Burundi, à Nouakchott à 16h [groupe E]

Cap-Vert – Rwanda, à Praia à 16h [groupe F]

Kenya – Comores, à Nairobi à 16h [groupe G]

Libye – Guinée équatoriale, lieu non-communiqué à 19h [groupe J]

Bénin – Lesotho, à Porto-Novo à 13h [groupe L] Jeudi 26 mars – Burkina Faso – Malawi, à Ouagadougou à 19h [groupe B]

Gabon – Gambie, à Franceville à 19h [groupe D]

Cameroun – Mozambique, à Douala à 16h [groupe F]

Égypte – Togo, au Caire à 16h [groupe G]

Algérie – Zambie, à Blida à 19h [groupe H]

Zambie – Botswana, à Lusaka à 16h [groupe H]

Congo – Eswatini, Brazzaville à 16h [groupe I] Vendredi 27 mars – Mali – Namibie, à Bamako à 19h [groupe A]

Guinée – Tchad, à Conakry à 16h [groupe A]

Ghana – Soudan, à Cape Coast à 19h [groupe C]

Afrique du Sud – Sao Tomé et Principe, à Johannesburg à 16h [groupe C]

Maroc – République centrafricaine, à Casablanca à 19h [groupe E]

Tunisie – Tanzanie, à Radès à 19h [groupe J]

Côte d’Ivoire – Madagascar, à Abidjan à 19h [groupe K]

Nigeria – Sierra Leone, à Asaba à 16h [groupe L] Samedi 28 mars – Ouganda – Soudan du Sud, à Kampala à 13h [groupe B]

RD Congo – Angola, à Kinshasa à 19h [groupe D]

Sénégal – Guinée-Bissau, à Thiès à 19h [groupe I]

Niger – Éthiopie, à Niamey à 16h [groupe K] CAN 2021 : LA 4e JOURNÉE DES QUALIFICATIONS Dimanche 29 mars – Burundi – Mauritanie, à Bujumbura à 13h [groupe E]

Rwanda – Cap-Vert, à Kigali à 16h [groupe F]

Togo – Égypte, à Lomé à 16h [groupe G]

Comores – Kenya, à Moroni à 13h [groupe G]

Zimbabwe – Algérie, lieu non-communiqué à 13h [groupe H]

Botswana – Zambie, à Francistown à 16h [groupe H]

Guinée équatoriale – Libye, à Bata à 19h [groupe J]

Lesotho – Bénin, à Maseru à 13h [groupe L] Lundi 30 mars – Malawi – Burkina Faso, à Blantyre à 13h [groupe B]

Soudan – Ghana, à Omdurman à 19h [groupe C]

Gambie – Gabon, à Bakau à 16h [groupe D]

Mozambique – Cameroun, à Maputo à 16h [groupe F]

Eswatini – Congo, à Manzini à 13h [groupe I]

Tanzanie – Tunisie, à Dar es Salaam à 16h [groupe J] Mardi 31 mars – Namibie – Mali, à Windhoek à 16h [groupe A]

Tchad – Guinée, à Ndjamena à 13h [groupe A]

Soudan du Sud – Ouganda, à Omdurman à 16h [groupe B]

Sao Tomé et Principe – Afrique du Sud, à Sao Tomé à 13h [groupe C]

Angola – RD Congo, à Luanda à 16h [groupe D]

République centrafricaine – Maroc, à Bangui à 13h [groupe E]

Guinée-Bissau – Sénégal, à Baissau à 16h [groupe I]

Madagascar – Côte d’Ivoire, à Antananarivo à 13h [groupe K]

Éthiopie – Niger, à Bahir Dar à 13h [groupe K]

NB : les deux premiers de chaque groupe disputeront la CAN 2021, sauf dans le groupe F où seule la meilleure équipe (hormis le Cameroun, qualifié d'office) validera son billet pour la phase finale.