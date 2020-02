Ligue des champions: l’Espérance et Mazembe battus en quarts aller

L’Espérance Tunis, championne d’Afrique en titre, et le Tout Puissant Mazembe, ont été malmenés en quarts de finale aller de la Ligue des champions, ce 28 février 2020. Les Tunisiens se sont inclinés 3-1 au Caire face à Zamalek, tandis que les Congolais ont été battus 2-0 à Casablanca par le Raja.

Publicité Lire la suite

Le champion d’Afrique en titre, l’Espérance Tunis, n’aime décidément pas jouer contre Zamalek. Deux semaines après s’être inclinée en Super Coupe d’Afrique face au club égyptien, la formation tunisienne a une nouvelle fois perdu 3-1, cette fois en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Les Espérantistes ont pourtant ouvert le score sur un tir croisé d’Hamdou Elhouni (27e). Mais, dans la foulée, Mohammed Ounnajem a égalisé pour les « Chevaliers blancs » d’une incroyable frappe lointaine. Et, durant la seconde période, les Cairotes ont pris l’ascendant grâce à une demi-volée d’Achraf Bencharki (72e) et à un penalty de Mahmoud Alaa inscrit durant les arrêts de jeu (90e+4) et qui pourrait s’avérer crucial en vue du match retour, prévu le 6 mars.

Impuissant Mazembe

L’autre rencontre du soir a été marquée par un coup de théâtre. Le Tout Puissant Mazembe a craqué sur un but de son ex-protégé, Ben Malango, parti l'été dernier au Maroc malgré le désaccord du club congolais. Le milieu offensif du Raja Casablanca a trouvé la faille dès la 6e minute. Puis Badr Benoun a doublé la mise en seconde période (79e). Les « Corbeaux » devront inverser la tendance le 7 mars prochain à Lubumbashi.