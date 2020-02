Ligue des champions: Le Caire et Casablanca terres de succès

Le Tunisien Ali Maaloul, double buteur lors du succès d'Al Ahly face aux Memelodi Sundowns en quart de finale aller de Ligue des champions, le 29 février 2020. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Texte par : Tom Rossi

Après le Zamalek SC et le Raja hier, deux autres clubs du Caire et de Casablanca ont fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions, ce samedi 29 février 2020. Al Ahly et le Wydad ont respectivement battu les Mamelodi Sundowns et l’Etoile du Sahel en quarts de finale aller.