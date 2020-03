Coupe de la Confédération: matchs nuls précieux pour Horoya et Berkane

La joie des joueurs du Horoya AC sur la pelouse d'Enyimba, le 1er mars 2020. CAF

Texte par : Tom Rossi

Si le Pyramids FC et le Hassania Agadir ont déjà un pied en demi-finale de la Coupe de la Confédération après leur victoire à l’extérieur en quarts aller ce dimanche 1er mars 2020, le suspense reste entier entre Enyimba et le Horoya de Conakry et Al-Masry et Berkane.