Ben Malango et le Raja devront verser 296.996 dollars à Mazembe

La Fédération internationale de football (FIFA) a ordonné à Ben Malango et à son club, le Raja Casablanca, de verser une indemnité compensatoire de 296.996 dollars US au Tout Puissant Mazembe (TPM), l’ex-club du milieu de terrain congolais. Le TPM contestait le transfert de Malango vers le club marocain à l'été 2019 et avait notamment demandé la suspension du joueur. « Le Raja Club Athletic [...] attend la notification de la décision intégrale de la FIFA pour examiner les moyens de recours potentiels devant le » Tribunal arbitral du sport, indique un communiqué de la formation marocaine. Les deux clubs s'affrontent actuellement en quarts de finale de la Ligue des champions.