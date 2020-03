Coronavirus: Au Maroc, les matches de foot sans public

Texte par : RFI Suivre

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé dans un communiqué mercredi 4 mars que l’ensemble des rencontres, toutes compétitions et catégories confondues, se joueront désormais sans public. La décision, « prise en coordination avec les autorités concernées », consiste à « préserver la santé et la sécurité de la famille du football ». Le match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui va se jouer le 27 mars face à la Centrafrique à Casablanca ne devrait pas être épargné. Le premier cas de coronavirus a été détecté lundi dernier mars au Maroc.