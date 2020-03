L’ex-patron du foot ghanéen inculpé pour escroquerie

L'ex-président de la Fédération de football du Ghana (GFA), Kwesi Nyantakyi, a été inculpé ce 4 mars 2020 d'escroquerie à Accra, après avoir été mis en cause par une enquête journalistique qui avait révélé la corruption à grande échelle dans le monde du football ghanéen et africain. Dans un documentaire sorti en juin 2018, une équipe avait piégé en caméra cachée des dizaines d'arbitres ghanéens et du continent, ainsi que plusieurs dirigeants de la GFA, dont son président, en leur promettant des pots-de-vin. Nyantakyi avait dû démissionner dans la foulée de la diffusion de ces révélations explosives, qui avaient failli mener à la dissolution de la GFA, avant que la FIFA et les autorités ghanéennes ne trouvent un accord, via la mise en place d'un comité de normalisation.