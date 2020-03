Ligue des champions: L’Espérance Tunis sanctionnée avant son quart retour

Les joueurs de l'Espérance Tunis et l'arbitre Rédouane Jiyed, lors du quart de finale aller de la Ligue des champions africaine face à Zamalek. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Texte par : David Kalfa Suivre

L’Espérance Tunis (EST) a été lourdement sanctionnée par la Confédération africaine de football, ce 4 mars 2020, suite aux débordements survenus face à Zamalek en quart de finale aller de la Ligue des champions (C1). L’entraîneur du club tunisien, son adjoint, et un joueur, sont suspendus pour le match retour (6 mars) et les trois rencontres suivantes de l’EST en C1. Un autre joueur écope de 6 matches de suspension. Les Tunisois devront par ailleurs s’acquitter d’une amende de 140.000 dollars US.