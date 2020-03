Finales des coupes d’Afrique des clubs: les quatre villes-candidates dévoilées

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des villes candidates à l’organisation de la finale de la Ligue des champions (C1) et à celle de la Coupe de la Confédération (C2). Pour la première fois, les finales de C1 et de C2 se disputeront sur un seul match.

Le Cameroun, le Maroc et la Tunisie, trois pays récemment touchés par le Coronavirus, sont donc les candidats à l’organisation des finales 2020 de la Ligue des champions (C1) et de la Coupe de la Confédération (C2). Pour la première fois, la finale de C1 et celle de C2 se dérouleront sur une rencontre, plutôt que via une formule match aller/retour.

Trois candidats pour la Ligue des champions

Ce 6 mars 2020, la Confédération africaine de football (CAF) a indiqué que le Stade de Japoma à Douala, le Complexe sportif Mohammed V de Casablanca ou le Stade olympique de Radès à Tunis sera le théâtre, le 29 mai, de l’ultime partie de C1.

« Le 1er vice-président de la CAF, Constant Omari Selemani, examinera et évaluera les offres reçues en tenant compte des installations clés telles que les infrastructures sportives, l'hébergement, le dispositif médical, entre autres », indique un communiqué. La CAF devrait annoncer son choix à l’issue d’un Comité exécutif prévu le 12 mars.

Pas de suspense pour la Coupe de la Confédération

Concernant la finale de C2 prévue le 24 mai, il ne devrait pas y avoir de suspense puisque seule la Fédération marocaine, qui a proposé le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, est en lice.