Ligue des champions CAF: Mazembe éliminé malgré sa victoire face au Raja

Désillusion pour le Tout Puissant Mazembe, qui a battu le Raja Casablanca samedi 7 mars en quart de finale retour de la Ligue des champions CAF (1-0) mais qui est tout de même éliminé de la compétition, les Marocains l'ayant emporté sur un score plus large à l'aller (2-0). La direction des Corbeaux a décidé dans la foulée de démettre de ses fonctions d’entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe. Al Ahly et le Wydad Casablanca ont validé leur qualification.

Le dernier carré de la Ligue des champions CAF 2019-2020 est connu. L'Afrique du Nord y apparaît en force avec deux clubs égyptiens et deux clubs marocains. Vendredi 6 mars, Zamalek a obtenu le premier billet pour les demi-finales malgré sa défaite sur le terrain du double tenant du titre, l'Espérance de Tunis (1-0). La victoire des Égyptiens à l'aller a fait la différence (3-1). Samedi 7 mars, les trois autres affiches retour des quarts de finale se sont jouées. Et comme la veille, les visiteurs ont trouvé leur bonheur loin de chez eux, malgré des défaites…

Al Ahly s’en sort en Afrique du Sud

Avant de défier le Mamelodi Sundowns à Pretoria, Al Ahly était plutôt serein. Sa victoire au match aller (3-1) lui donnait un avantage certain. Sous le soleil d'Afrique du Sud, les visiteurs champions d’Égypte ont vite été mis sous pression mais ont pu compter sur leur gardien Mohamed El Shenawy pour tenir le choc et finalement trouvé la faille quand le malheureux Lebohang Kgosana Maboe a dévié dans sa propre cage un coup franc tiré par Ali Maaloul (21e).

Le Mamelodi Sundowns a réagi très vite avec l’égalisation signée de l’Uruguayen Gaston Sirino, bien placé pour reprendre à bout portant le ballon après une belle parade du portier d’Al-Ahly. Mais aucun autre but n’a été inscrit, grâce notamment à un El Shenawy toujours aussi sûr. Ce score nul (1-1) permet à Al-Ahly de se qualifier.

Le TP Mazembe pique sa crise

Victoire rageante pour les Corbeaux. Battus à l’aller par le Raja Casablanca (2-0), les joueurs du Tout Puissant Mazembe savaient qu’ils devaient sortir un gros match pour renverser la situation à Lubumbashi. La moitié du chemin était faite en début de seconde période quand, après quelques grosses opportunités dans le premier acte, les Congolais ont fendu la muraille marocaine grâce au tout jeune Isaac Tshibangu, 16 ans et 9 mois seulement mais létal dans la surface (50e). Il ne restait alors qu’un but à marquer pour ramener les deux équipes à égalité sur l’ensemble du match.

Mais ce but tant espéré n’est jamais venu, malgré une domination nette (66% de possession et 22 tirs au but dont 10 cadrés à la fin du match). Le Raja a eu des sueurs froides quand son gardien Anas Zniti a fauché Jackson Muleka dans la surface et concédé un penalty logique. Le dernier rempart marocain s’est racheté en repoussant du bout du pied le tir plein axe de Muleka, qui voulait se faire justice lui-même et a donc échoué (70e). Le Tout Puissant Mazembe ne gagne que 1-0, un résultat insuffisant pour éviter l’élimination. Quelques heures plus tard, à l’issue d’une réunion en urgence de la direction du club, Pamphile Mihayo Kazembe a été remplacé au poste d’entraîneur par Drazen Cvetkovic.

Le Wydad résiste à l’Etoile du Sahel

L’Étoile du Sahel était dans la même configuration que le Tout Puissant Mazembe. Battus à l’aller par le Wydad Casablanca (2-0), les Tunisiens devaient marquer deux fois pour espérer au moins arracher une prolongation. Face au vice-champion d’Afrique, à Radès, l’ESS a connu la même déconvenue que les Corbeaux de Mazembe, à savoir une victoire inutile (1-0).

En seconde période, Karim Aribi a donné de l’espoir à son équipe et à son public en profitant d’un mauvais contrôle de Brahim Nakach pour ouvrir le score (58e). Les entrées en jeu de Darwin Gonzalez, de Souleymane Coulibaly et d’Alaya Brigui n’ont toutefois pas permis à l’Étoile du Sahel d’aller chercher le deuxième but tant espéré. Après le Raja, l’autre grand club casablancais, le Wydad, se qualifie pour les demi-finales malgré cette défaite.

