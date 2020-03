Premier League: le duo Salah-Mané redonne le goût de la victoire à Liverpool

Une semaine après sa première (et lourde) défaite de la saison 2019-2020 en Premier League du côté de Watford (3-0), le FC Liverpool a repris des couleurs ce samedi 7 mars en battant Bournemouth lors de la 29e journée de Premier League (2-1). Le match a pourtant mal commencé avec l'ouverture du score des visiteurs signée Callum Wilson (9e). Mais les Reds, bien que bousculés, ont retrouvé leurs esprits grâce à Mohamed Salah et Sadio Mané. L'Égyptien, sur une passe du Sénégalais, a égalisé d'une frappe limpide (25e). Puis, le Lion de la Téranga, lancé en profondeur par Virgil van Dijk, a remporté son duel avec le gardien de Bournemouth (33e). Liverpool reste largement leader de Premier League avec 82 points (27 victoires, 1 nul, 1 défaite) et compte désormais 22 victoires consécutives à Anfield en championnat, un record en Angleterre.