Tout Puissant Mazembe: Mihayo écarté, Cvetkovic nommé entraîneur

Texte par : RFI Suivre

Moïse Katumbi Chapwe, le président du Tout Puissant Mazembe, et la direction du club n'ont pas tardé à réagir après l'élimination des Corbeaux en quarts de finale de la Ligue des champions CAF, samedi 7 mars. Battus 2-0 à l'aller par le Raja Casablanca, les Congolais n'ont pas réussi à faire mieux qu'une victoire 1-0 au match retour à domicile, un résultat insuffisant pour voir le dernier carré. Dans la soirée, le champion de RDC a publié un communiqué pour annoncer les départs de l'entraîneur principal, Pamphile Mihayo Kazembe, et l'entraîneur-adjoint, Charles Musonda. Moïse Katumbi leur laisse la porte ouverte à un retour futur et précise qu'ils « iront en Europe pour leur perfectionnement ». Pour remplacer Pamphile Mihayo Kazembe, le président nomme Drazen Cvetkovic. Le technicien franco-serbe, âgé de 58 ans, était arrivé en janvier en tant que directeur sportif.