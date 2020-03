Coupe de la Confédération: Horoya dans le dernier carré, la RS Berkane aussi

Courtesy of CAF

Les quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération 2019-2020 se sont joués dimanche 8 mars. Le Hassania Agadir a validé sa qualification tranquillement contre Al Nasr (2-0). Pyramids a été battu par Zanaco (1-0) mais passe quand même grâce à sa nette victoire à l'aller (3-0). Le Horoya AC a brillé face à Eniymba (2-0), tandis que la Renaissance Sportive de Berkane a inscrit le but qu'il fallait contre Al Masry (1-0).

Publicité Lire la suite

Si les demi-finales de la Ligue des champions CAF réuniront deux pays - les Égyptiens d'Al Ahly face aux Marocains du Wydad et les Égyptiens de Zamalek face aux Marocains du Raja -, les demi-finales de la Coupe de la Confédération seront légèrement plus variées. L'Afrique du nord sera encore bien représentée avec à nouveau deux clubs marocains, le Hassania Agadir et la Renaissance Sportive de Berkane, mais seulement un club égytien cette fois, le Pyramids FC. L'Afrique de l'ouest sera également de la partie avec la qualification des Guinéens du Horoya AC.

Le Horoya AC haut la main

Au stade du 28 septembre de Conakry, le Horoya AC a assuré le spectacle contre Eniymba. Comme un symbole, Bolaji Sakin, le seul Nigérian du champion de Guinée, a ouvert le score avec la manière. À l'angle de la surface, l'attaquant a pris le temps de contrôler avant d'enrouler une superbe frappe qui a fait mouche (27e). Largement dominateurs, les Guinéens ont insisté et ont fini par scorer à nouveau grâce à une tête de Boubacar Samassekou, monté sur un corner (84e). Les Nigérians d'Eniymba n'ont eu aucune opportunité. La victoire d'Horoya (2-0) ne souffre d'aucune contestation.

La RS Berkane forte tête

Après leur match nul obtenu à l'aller en Égypte (2-2), les joueurs de la RS Berkane avaient un petit avantage. Ils l'ont confirmé à domicile en signant une victoire sur le plus petit des scores (1-0). Le but de la qualification a été inscrit par Larbi Naji (37e) d'une tête lobée consécutive à un corner. Al Masry a eu une occasion d'arracher le nul, mais Saïdou Simpore a trouvé le poteau dans le temps additionnel. Les visiteurs, qui n'ont pas cadré une seule frappe, sont éliminés.

Pyramids, une défaite sans conséquence

La victoire du Pyramids FC à l'aller sur le score de 3-0 offrait une certaine sérénité au club égyptien pour le match retour. À la fin du première période équilibrée au stade du 30-Juin du Caire, Zanaco a inscrit le but de l'espoir grâce à Rodgers Kola, bien placé pour marquer dans la cage désertée par le gardien, dribblé quelques instants plus tôt par Romaric Pitroipa (45+1e). Mais les Zambiens n'ont rien pu faire de plus. Pyramids FC a verrouillé le reste de la rencontre, sachant que cette courte défaite (1-0) ne le priverait pas des demi-finales.

Le Hassania Agadir tranquille

Les Lybiens d'Al Nasr n'avaient que très peu d'espoirs pour ce match retour sur le terrain du Hassania Agadir. La victoire des Marocains à l'extérieur à l'aller (5-0) avait déjà quasiment anéanti tout suspense. Le peu qui subsistait a disparu en seconde période. Karim El Berkaoui, auteur d'un triplé à l'aller et meilleur buteur de la compétition, à ouvert le score sur penalty (69e). En fin de match, Redah Atassi a corsé l'addition en suivant bien après une belle parade du portier d'Al Nasr (90+4e).

Le programme des demi-finales:

Pyramids FC-Horoya AC

RS Berkane-Hassania Agadir

Matches aller le 3 mai, matches retour le 10 mai.