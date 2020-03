CAN 2021: le grand retour de Mohamed Salah avec les Pharaons

La joie de Mohamed Salah après son but face à Bournemouth, le 7 mars 2020.

L'Égyptien va signer son retour en sélection lors la double confrontation contre le Togo, les 26 et 29 mars prochains pour le compte de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Il fait partie de la liste de Hossam Al Badry.

Si son visage est visible sur les murs, dans les boutiques ou encore à l’aéroport du Caire, on n’avait plus vu la star du football égyptien sur une pelouse avec le maillot des Pharaons. Et ce, depuis le fiasco de l’Égypte lors de sa CAN à domicile en 2019.

Absent en sélection depuis la CAN 2019

L'Égypte, grande favorite chez elle, était tombée dès les huitièmes de finale face à l'Afrique du Sud (1-0), au Stade international du Caire. Mohamed Salah quittait la compétition la tête basse. Après son sacre en Ligue des champions, le Pharaon rêvait d’un titre de champion d’Afrique à la maison après la finale perdue face au Cameroun lors de la CAN 2017, alors que l’Égypte faisait son retour dans le tournoi continental.

Mohamed Salah avait été laissé au repos en octobre dernier, puis il avait été forfait en novembre. Aujourd’hui, le joueur de Liverpool fait bien partie du groupe pour la double confrontation contre le Togo, les 26 et 29 mars prochains pour le compte de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Le 7 mars, pour sa 100e apparition avec les Reds en championnat, Liverpool a renoué avec le succès en s'imposant face à Bournemouth (2-1) en ouverture de la 29e journée. À cette occasion, Mohamed Salah s’est fendu de son 16e but en championnat. Un but qui permet à l’Égyptien d’être le premier joueur du club à avoir inscrit 20 buts toutes compétitions confondues, après Michael Owen, et d’être désormais le meilleur buteur étranger du club en Premier League.

Mo Salah peut-être à Tokyo ?

Pour la troisième saison consécutive, Mohamed Salah atteint donc la barre des 20 buts avec Liverpool (44 en 2017/2018, 27 en 2018/2019). Depuis son arrivée en 2017, avec 70 buts à son actif en Premier League, Salah dépasse désormais des monuments comme Luis Suarez, Fernando Torres ou encore Dirk Kuyt.

Et tout le monde veut s’offrir ses talents. Le sélectionneur olympique égyptien Shawky Gharib a fait part de son intention de l’appeler pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain. En attendant, Mo Salah sera un atout précieux notamment avec Mahmoud Trezeguet (Aston Villa), dans la course à la qualification pour la CAN 2021.