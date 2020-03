Éliminatoires CAN 2021: le Kenya veut reporter la rencontre face aux Comores

Texte par : RFI Suivre

La Fédération kenyane de football a selon le site internet Goal Kenya envoyé un courrier à la Confédération africaine de football pour reporter la venue des Comores le 25 mars prochain dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021. La raison : l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde. Pour le moment, aucun cas n’a été détecté au Kenya. Mais le gouvernement kenyan interdit tout d'ores et déjà rassemblement de plus de 15 personnes. « Nous avons expliqué à la CAF la position de notre gouvernement », indique Nick Mwendwa, le président de la fédération. Il ajoute aussi que beaucoup de joueurs des Comores évoluent en France, « un des pays les plus infectés par le virus ». « Nous sommes environ 45 millions d’habitants et ce serait une erreur que le virus arrive dans notre pays à cause d’un match de football », argumente-t-il.