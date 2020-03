CAN 2021: Tom Saintfiet, sélectionneur de la Gambie, réclame le report des éliminatoires à cause du coronavirus

Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a réclamé le report des rencontres des éliminatoires de la CAN 2021 prévues à la fin du mois de mars pour cause de coronavirus. La Gambie doit affronter le Gabon les 26 et 30 mars. Dans ses rangs, plusieurs joueurs évoluent en Italie. « Nous ne pouvons pas nous préparer à jouer des matchs qualificatifs alors que certains pays ne pourront pas utiliser leurs meilleurs joueurs, non pas en raison de blessures (…), mais à cause d’un problème international », a déclaré Tom Saintfiet à BBC Sport Africa. Et d’ajouter : « Je pense qu’il serait plus raisonnable que la CAF suive les recommandations de la FIFA, comme l’Asie l’a fait, et reporte les matchs programmés en mars et en juin. »