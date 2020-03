Les Zambiennes seront aux JO de 2020 à Tokyo

Les Zambiennes se sont qualifiées ce mardi 10 mars face aux Camerounaises et représenteront l’Afrique dans le tournoi de football à Tokyo l’été prochain. Elles se sont imposées 2-1 à Lusaka grâce à Mary Mwakapila et Hellen Mubanga (15e et 45e). La Camerounaise Nchout Ajara a réduit le score dans le temps additionnel (90e + 2). Le 5 mars 2020, à Yaoundé, les Lionnes indomptables avaient eu toutes les peines du monde à battre les Copper Queens sur le score de 3 buts à 2. Les Camerounaises ont encore la possibilité de se qualifier avec un barrage aller-retour face au Chili en avril prochain.