Éliminatoires CAN 2021: les troisième et quatrième journées reportées

La Confédération africaine de football (CAF) a reporté ce vendredi 13 mars les rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021, prévues fin mars. Plusieurs Fédérations et sélectionneurs avaient interpellent la CAF sur le risque lié à la progression du coronavirus dans le monde.

La question ne se pose plus. La CAF a finalement reporté les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021, prévues fin mars.

Le coronavirus est passé par là. Et surtout, le trop grand nombre de joueurs devant se déplacer entre le continent européen et africain a pesé dans la balance comme l’explique le communiqué de la CAF. « Suite à la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle du Covid-19 ou Coronavirus, en pandémie par L'organisation mondiale de la Santé, compte tenu également des difficultés de déplacements de plus en plus grandes à travers le monde et consciente que la plupart des joueurs qui composent nos sélections africaines évoluent hors du continent, la CAF estime que l'organisation des matches éliminatoires de la CAN 2021 (3e et 4e journée) ne peut être assurée convenablement. En conséquence, elle décide du report des matchs des 3e et 4e journées à une date ultérieure .» En fonction de l’évolution de l’épidémie, la CAF proposera dans un deuxième temps un nouveau calendrier.

Plusieurs pays du continent touchés par la pandémie de Covid-19

« Est-ce que la CAF sait qu’il y a le coronavirus dans le monde ? Ou peut-être qu’ils prennent toutes les équipes pour des cobayes ? », interpellait Claude Le Roy, sélectionneur du Togo, en début de journée. Le coach des Éperviers mettait en avant « la santé des joueurs avant tout ». Le Togo devait affronter l’Égypte, un pays touché par l'épidémie.

Le Burundi avait d’ores et déjà informé que les joueurs évoluant en Europe ne seraient pas convoqués. Une mesure prise après la décision du ministère de la Santé qui exige 14 jours de quarantaine pour les personnes arrivant sur le sol burundais. Et la Fédération burundaise de football avait même lancé un appel à la CAF pour « étudier les modalités d’organisation de ces matches afin de permettre la participation de tous les joueurs qualifiés ».

Ces derniers jours, plusieurs pays du continent touchés par la désormais pandémie de Covid-19 ont pris des mesures drastiques. L’Algérie a annulé toutes ses manifestations, notamment sportives. Le Maroc a de son côté décrété le huis clos pour tous les matches de football, tout comme l’Égypte. Madagascar, le Rwanda et le Kenya interdisent désormais tous les rassemblent sportifs. Le Lesotho suspend carrément tous les voyages internationaux depuis et vers son territoire.

Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, avait aussi réclamé le report des rencontres des éliminatoires de la CAN 2021 prévues à la fin du mois de mars pour cause de coronavirus. Il a été entendu.

Les Qualifications à la CAN Féminine 2020, prévues du 6 au 14 avril 2020, ainsi que les Qualifications à la Coupe du monde féminine U20 prévues du 20 au 29 mars 2020, sont également reportées.