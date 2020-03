John Obi Mikel quitte Trabzonspor et la Turquie

La santé avant tout. John Obi Mikel avait déjà fait ce choix le week-end dernier lorsqu’il avait refusé de jouer avec Trabzonspor face à l’Istanbul Basaksehir. Mardi 17 mars, le club turc a indiqué que le contrat avec l’ancien joueur de Chelsea a été interrompu avec effet immédiat. John Obi Mikel a renoncé à ses trois derniers mois de salaire. L’international nigérian a décidé de retourner au Royaume-Uni avec sa famille. Il y a une semaine, le champion d’Afrique 2013 avait critiqué ouvertement le maintien du championnat turc à huis clos. « Il y a plus important dans la vie que le football. Je ne me sens pas à l’aise et je ne veux pas jouer au foot dans cette situation. Tout le monde devrait rester à la maison avec sa famille et ses êtres chers dans un moment aussi critique. La saison devrait être annulée à cause de la période mouvementée que traverse la planète », avait écrit le joueur sur Instagram.