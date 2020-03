Coronavirus: le foot de haut niveau quasiment à l’arrêt en Afrique

Les joueurs du club congolais, Tout Puissant Mazembe. AFP / STR

Texte par : David Kalfa Suivre

La plupart des championnats nationaux africains ont été mis à l’arrêt ces derniers jours, dans la foulée du report des éliminatoires pour la CAN 2021 et de celui du CHAN 2020. Seules quelques ligues (Angola, Burundi, Mozambique, etc.) poursuivent leurs activités.