Foot africain: les documentaires à voir durant le confinement

En raison de la pandémie de Covid-19, le Championnat d’Afrique des nations 2020 au Cameroun, les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 et les compétitions interclubs ont été reportés. En attendant que la crise du coronavirus passe, les amoureux de foot africain peuvent se consoler avec cette sélection de documentaires.

2010 : L’AVENTURE DU FOOTBALL AFRICAIN (Olivier Monnot et Awa Ly)

Ce documentaire en deux parties de 52 minutes chacune est sorti juste avant la première Coupe du monde sur le continent, en 2010. Il retrace l’histoire du ballon rond africain, de ses origines (coloniales) à son expansion (passionnelle). Il met beaucoup l’accent sur les difficultés qu’ont eu, et qu’ont encore, le foot africain et ses joueurs à être reconnus sur la scène internationale. Un incontournable grâce à la qualité de ses images d’archives et au talent de ses intervenants : les ex-joueurs Abedi Pelé, Joseph-Antoine Bell, etc ; les historiens David Claude Kemo Keimbou et Paul Dietschy ; les journalistes Franck Simon, Faouzi Mahjoub…

CAF : 60 ANS DE FOOTBALL AFRICAIN (Thomas Briat, Philippe Doucet et Sylvère-Henry Cissé)

60 Years Of African Football est plus difficile à se procurer que 2010 : L’Aventure du football africain. Et pour cause : il a été réalisé spécialement pour célébrer le soixantenaire de la Confédération africaine de football (CAF), en 2017. Il a d’ailleurs été projeté pour la première fois devant l’état-major de la CAF, quelques heures avant la défaite d’Issa Hayatou face à Ahmad pour la présidence de l’institution. Ses 72 minutes sont forcément à la gloire de celle-ci. On peut aussi reprocher le faible temps de paroles accordé aux joueurs. Mais l’excellente qualité de sa réalisation et de ses intervenants en font un must à voir.

Bande annonce «CAF : 60 ANS DE FOOTBALL AFRICAIN »

THE BEAUTIFUL GAME : INSPIRING A CONTINENT (Victor Buhler)

Un documentaire (en anglais) non pas historique, cette fois, mais montrant l’impact positif du sport-roi sur la vie de centaines de millions de personnes du continent à travers six histoires. Projeté au festival de Sundance et diffusé sur Netflix, ses 74 minutes sont désormais disponibles en vidéo à la demande. Les témoignages de l’Archevêque sud-africain Desmond Tutu ou de l’ex-secrétaire général de l’ONU Kofi Annan valent à eux seuls le détour.

SADIO MANÉ : MADE IN SENEGAL (Peta Jenkin, Jermain Raffington et Mehdi Benhadj-Djilali)

Ce documentaire consacré à la superstar africaine vient de sortir et il est accessible gratuitement (à condition de regarder de nombreuses publicités). Deux bonnes raisons de se plonger dans le parcours exceptionnel de l’attaquant sénégalais, de ses débuts dans le petit village de Bambali à sa consécration dans le club de légende de Liverpool. Le tout avec une réalisation exceptionnelle et les commentaires d’Aliou Cissé, mais aussi de Jürgen Klopp, de Mohamed Salah et d’autres « Reds ».

Bande annonce «SADIO MANÉ : MADE IN SENEGAL»

EVRY, L’AUTRE CAN (Tristan Baudenaille-Pessotto et Thomas Porlon)

Alors que la Coupe d’Afrique des nations 2019 battait son plein en Égypte, une autre CAN se disputait, elle, à Évry, une ville proche de Paris. Un grand tournoi entre habitants de la région, ou chacun représente son pays d’origine et/ou de cœur. Deux journalistes en ont fait un documentaire de 28 minutes plein d’énergie et de justesse. Celui-ci illustre le fait que la passion pour le football (africain, mais pas seulement) est tout aussi présente de l’autre côté de la Méditerranée.

«EVRY, L’AUTRE CAN»

EXIL FOOTBALL CLUB (Anne-Charlotte Gourraud)

La Méditerranée ainsi que d’autres mers et océans... Ils sont nombreux à les traverser, parfois illégalement, afin de réaliser leur rêve : devenir footballeur professionnel et subvenir ainsi aux besoins de leur famille restée en Afrique. C’est le cas de Tassirou Barry, jeune guinéen de 20 ans, parti tenter sa chance en Thaïlande.Ce court documentaire (30 minutes) est une illustration du quotidien de nombreux joueurs africains. Derrière les Mohamed Salah, Naby Keita ou autre Thomas Partey, il y a une foule d’anonymes qui sillonnent la planète, à la recherche d’un destin meilleur.

NUMBER 12 (Anas Aremeyaw Anas)

Un documentaire choc qui a fait trembler tout le football ghanéen et conduit à la déchéance de l’ex-président de la Fédération nationale (GFA), Kwesi Nyantakyi, suspendu à vie de toute activité liée au ballon rond. Le journaliste d'investigation Anas Aremeyaw Anas y piège dirigeants, arbitres... Il montre ainsi l’envers (sale) du décor du foot africain. Le titre de son œuvre prend alors tout son sens : le « 12e homme », dans bien des cas, c’est la corruption.

«NUMBER 12»

