Coronavirus: report des demi-finales de Coupes d’Afrique de clubs

Les demi-finales de coupes d’Afrique de clubs, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, prévues début mai, ont été reportées à une date ultérieure à cause de la pandémie de nouveau Coronavirus, a annoncé la Confédération africaine de football, ce 11 avril 2020. Les qualifications pour le Mondial U17 féminin sont également repoussées.

Les amoureux de football africain devront encore attendre pour assister aux demi-finales des coupes d’Afrique de clubs. Al Ahly-Wydad Casablanca et Zamalek-Raja Casablanca en Ligue des champions (C1), ainsi que Pyramids FC-Horoya AC et Hassania Agadir-Renaissance de Berkane en Coupe de la Confédération (C2), ont été reportés sine die à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. Les matches aller étaient prévus du 1er au 3 mai et les matches retour du 8 au 10 mai 2020.

« À la lumière des préoccupations croissantes autour de la nature évolutive de la Covid-19 et avec l’instauration du confinement dans la plupart des pays, le Comité d’urgence de la CAF a décidé de reporter » ces rencontres de C1 et de C2, a indiqué la Confédération africaine de football dans un communiqué, ce 11 avril 2020.

Cette mesure concerne également les qualifications pour la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans dont des parties étaient programmées du 1er au 3 mai et du 15 au 17 mai.

« Un nouveau calendrier sera annoncé en temps voulu », ajoute l’instance basée au Caire. Cette décision est toutefois loin d'être une surprise, l'épidémie de coronavirus progressant désormais partout sur le continent.

