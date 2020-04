Taïwan: Un Ivoirien et un Burkinabè évoquent la reprise du Championnat

Le dimanche, habituellement, c’est jour de football aux quatre coins de la planète. Mais avec la pandémie de coronavirus, tous les championnats nationaux ou presque sont à l’arrêt. Sauf en Biélorussie, au Nicaragua, au Tadjikistan, au Turkménistan et à Taïwan où l’on compte 400 cas de Covid-19 pour 6 décès. Sur cette île au large de la Chine, la saison 2020 vient de débuter. Mais dans quelles conditions ? Ce sont deux joueurs africains du championnat taïwanais qui donnent la réponse.

Ces temps-ci Ange Samuel Kouamé est l’un des très rares footballeurs ivoiriens encore en activité. Mais l’attaquant du Tatung FC, champion de Taiwan en titre, doit jouer dans des stades vides et respecter de nouvelles règles. « On joue à huis-clos et chaque équipe doit respecter les mesures sanitaires, c’est-à-dire venir avec des masques. Les températures sont contrôlées. Et dans le cas de figure où un joueur serait détecté ou soupçonné d’avoir la maladie, le championnat serait suspendu. »

Pas de quoi inquiéter son coéquipier burkinabè Ben Amed Ouedraogo. Pour lui, à Taiwan, la situation sanitaire est sous contrôle : « Le gouvernement prend des mesures. En plus, on peut dire que la population est vraiment attentionnée (sic). Le port du masque est une pratique respectée. La distanciation sociale est respectée. Tout est respecté. Donc, on n’a pas peur, en fait. »

« Être encore plus vus »

Pour Ben Amed Ouedraogo et Ange Samuel Kouamé, l’absence de football ailleurs, c’est l’occasion de se montrer. Dans ce contexte, leur premier match de la saison, diffusé en direct sur Youtube, a été vu par 14 000 internautes. Un record d’audience pour le championnat taïwanais. « On prend cela du bon côté des choses, souligne Ange Samuel Kouamé. L’opportunité se présente à nous d’être encore plus vus. On ne peut qu’en profiter ».

Et ils n’ont pas trainé : Ange Samuel Kouamé a marqué lors de la première journée. Ben Amed Ouedraogo a, lui, délivré une passe décisive…

