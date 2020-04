Ryad Boudebouz veut rester à Saint-Étienne malgré sa saison en demi-teinte

Arrivé chez les Verts l’été dernier, Ryad Boudebouz vit une saison contrastée dans le Forez. Mais le milieu offensif algérien n’envisage pas un départ de Saint-Étienne ces prochains mois.

« Suite aux très nombreux messages que je reçois et aux captures d’écran qu’on m’envoie, je vais prendre la parole même si je n’ai pas pour habitude de répondre aux rumeurs. Je n’ai aucunement pensé à partir. Je n’ai qu’un objectif, c’est finir la saison et préparé (sic) la suivante du mieux que possible ».

Sur Instagram, Ryad Boudebouz a mis les choses au point, lundi 27 avril. Ces « rumeurs » auxquelles l’international algérien fait référence, ce sont celles envoyant le Congolais Gaël Kakuta à Saint-Étienne, pour le remplacer. S’il n’a évidemment pas évoqué le supposé intérêt de l’ASSE pour le milieu de terrain d’Amiens (19e de Ligue 1), Boudebouz s’est voulu rassurant le concernant, malgré sa saison en demi-teinte.

Un seul but en Ligue 1 cette saison

Le milieu de terrain de 30 ans, acheté 3,5 millions d’euros au Betis Séville en juillet dernier, n’a pas eu le rendement espéré. À Saint-Étienne, on aurait voulu revoir le Fennec de Montpellier, auteur de 11 buts lors de la saison 2016-2017 et deuxième du Prix Marc-Vivien Foé RFI/France 24. Mais, Ryad Boudebouz, comme lors de ses deux années passées en Espagne, peine à se montrer décisif dans le Forez. En 24 matches de championnat, il n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois. De quoi être longtemps vertement critiqué par les supporters stéphanois, comme la plupart de ses coéquipiers.

Car, c’est bien toute l’équipe de Saint-Étienne, 17e de Ligue 1, qui inquiète. Le Tunisien Wahbi Khazri, étincelant la saison dernière, a passé la plupart de cette exercice à l’infirmerie. Les anciens de l’équipe de France, Mathieu Debuchy et Yohan Cabaye, semblent être en bout de course. Il n’y a bien que la recrue gabonaise Denis Bouanga capable de redonner des couleurs aux Verts (10 buts cette saison en L1).

« 100% vert »

Bouanga-Khazri-Boudebouz, le trident avait pourtant de l’allure en début de saison et sur le papier. Mais il n’a quasiment jamais vu le jour à cause des blessures et des choix de leur entraîneur Claude Puel. Il faut remonter au 27 octobre pour les voir titulaires ensemble. Une association qui peut encore faire saliver dans la perspective d’une éventuelle fin de saison où Khazri en aurait fini avec ses pépins physiques.

Mais Boudebouz, lui, voit plus loin. Son but décisif dans les arrêts de jeu lors de la demi-finale de Coupe de France face à Rennes, le 5 mars, lui a redonné beaucoup de crédits. Dans un Chaudron en ébullition, l’international algérien a catapulté les Verts en finale, pour la première fois depuis 38 ans. Les critiques sont désormais derrière lui, et c’est ce genre de communion avec le stade Geoffroy-Guichard qu’il espère revivre. « J’ai vécu des moments intenses ici et je remercie encore une fois les supporters pour tout l’amour que vous me portez et tout le soutien auprès de l’équipe », a-t-il indiqué sur Instagram, avant de conclure : « Je n’ai qu’une hâte c’est de retrouver le Chaudron, mouiller le maillot et vous rendre fiers. Je suis 100% vert ».

