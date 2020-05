Coronavirus: Le Kenya et l'Angola arrêtent leurs championnats

Après la Guinée, l’Angola et le Kenya ont annoncé que leurs championnats ne reprendraient pas. La Confédération africaine de football a donné jusqu’au 5 mai aux différentes Fédérations pour décider de la reprise ou de l’arrêt de leurs compétitions pour cause de pandémie de coronavirus. En Angola, le Petro Atletico et le Primeiro de Agosto seront en Ligue des Champions la saison prochaine. La Fédération kényane de football (FKF) a également décidé de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020. Gor Mahia est donc déclaré champion pour la quatrième fois consécutive. Le club représentera le pays lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions africaine.