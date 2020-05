Yaya Touré soutient Didier Drogba pour le poste de président de la Fédération ivoirienne de football

Texte par : RFI Suivre

« Je soutiens Didier Drogba. Je veux qu’il gagne cette élection. (…) Voir Didier sur le fauteuil de président de la FIF, ce serait un bonheur… Aujourd’hui, on est dans le changement. On va l’accompagner que ce soit toi (Copa Barry), moi, Kolo (Touré) », a promis Yaya Touré, ancien milieu de terrain de Manchester City, en conversation sur Instagram avec l’ex-gardien des Éléphants, Copa Barry. Didier Drogba est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. « Il faut que les gens lui donnent sa chance. (…) Aujourd’hui, il y a une personne comme Didier qui connaît beaucoup de choses, beaucoup de personnes, qui a un carnet d’adresses bien fourni. Il peut décanter beaucoup de situations », ajoute le vainqueur de la CAN 2015 en Guinée équatoriale.