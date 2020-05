CAN 2021: Ahmad ne souhaite pas de décision à la hâte

Interrogé sur l'éventualité d'un report de la CAN 2021 pour cause de coronavirus, Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, dit ne pas vouloir prendre de décision précipitée. « Face à une telle situation, j’estime que toutes les parties prenantes dans l’organisation de ces compétitions pourront se retrouver plus tard pour discuter et se concilier pour que l’on puisse ensemble trouver un moyen de reprendre ces compétitions », a-t-il déclaré à la Deutsche Welle. Questionné sur la suite et la fin des Coupes africaines, le président a également appelé à la prudence. « En tant que président de la CAF, j’invite personnellement tout le monde à être très prudent et attendre que la situation se normalise. Je ne veux pas que le football soit une source de déstabilisation des mesures barrières prises par les différents gouvernements pour faire face à cette pandémie. » Et d’ajouter : « Nous ne pouvons pas envoyer nos jeunes à l’abattoir. A nous de voir et de discuter avec nos partenaires commerciaux, discuter avec tous ceux qui coopèrent avec nous dans l’organisation de ces compétitions et nous verrons ensuite. »