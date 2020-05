Almamy Touré: «Content de reprendre» en Championnat d’Allemagne

Almamy Touré s’apprête à reprendre en Championnat d’Allemagne, après deux mois d’interruption de la Bundesliga à cause de la pandémie de coronavirus. Le défenseur franco-malien de l’Eintracht Francfort, passé par l'AS Monaco, assure être « content » avant d’affronter le Borussia Mönchengladbach le 16 mai.

Almamy Touré, on voit les différentes mesures préventives adoptées avant la reprise du Championnat d’Allemagne (Bundesliga) : le port du masque, l’équipe qui se déplace au stade en prenant deux bus différents… Est-ce que vous vous sentez en sécurité ?

Almamy Touré : Oui, avec les mesures qu’on se doit de respecter, je me sens un peu plus en sécurité. On essaie de faire le maximum pour éviter les contacts. Le fait de porter un masque réduit les risques, aussi. Si tout le monde respecte les consignes, je pense que c’est positif pour nous et que ça nous permet de nous sentir un peu plus en sécurité.

Êtes-vous content de retrouver les terrains et les matches, même si ce sera sans spectateurs et sans supporters ?

Forcément, ça va être un peu différent parce qu’il n’y aura pas de supporters. Mais, si tout est en place pour qu’on reprenne les matches, oui. Rester à la maison, c’est bien. Mais le football, c’est notre passion. Moi, je suis content de reprendre si on peut le faire et que tout est en place pour que ce soit en sécurité.

Comment ont réagi les gens en France, où le Championnat est arrêté, par rapport à la très probable reprise en Allemagne ?

Des amis me disent que la décision a été prise trop vite (en France), qu’on aurait pu attendre un peu pour voir comment les choses se passent et chercher des solutions. Mais, malheureusement, en France ils ont directement arrêté. Après, ici, en Allemagne, on a plutôt bien géré la crise. On est content de reprendre. En France, il y a forcément des déçus.

Cet arrêt forcé de la Bundesliga est arrivé au mauvais moment pour vous alors que vous étiez en pleine bourre. Tout se passait très bien pour vous. Est-ce que ça a été préjudiciable de voir votre ascension stoppée net ?

Ça aurait été bien de pouvoir terminer normalement la saison et que je puisse continuer sur le même rythme. Mais cette situation ne touche pas que moi. Ça affecte l’équipe et le football en général. Je n’ai pas regardé que ma personne. On va essayer de ré-attaquer avec le même rythme et faire les mêmes matches. Car c’est ça le football : être régulier tout le temps.

Propos recueillis en conférence de presse,

