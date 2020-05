La CAN en janvier 2021, pas du goût de Riyad Mahrez

Après avoir organisé la CAN pour la première fois en été à l’occasion en 2019 en Égypte, la Confédération africaine de football programme l’édition 2021 en janvier prochain au Cameroun. Ce qui agace l’Algérien, Riyad Mahrez, confronté à la concurrence du côté de Manchester City en Angleterre. « Ils veulent des CAN tous les deux ans et en janvier. Tu quittes ton club pendant un mois et demi, alors que tu as une concurrence de malade mental. Tu les laisses prendre ta place. L’Euro c’est tous les 4 ans, faites une CAN tous les 4 ans et en été et puis c’est tout, comme on l’a fait en Égypte », a-t-il expliqué sur Instagram avec le journaliste de beIN Sports, Smaïl Bouabdellah.