Pas de reprise pour le foot algérien jusqu’à nouvel ordre

Texte par : RFI Suivre

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a indiqué dimanche 10 mai qu'aucune décision n'a été prise concernant une éventuelle reprise des championnats de football en Algérie. Toutes activités a été suspendue depuis mi-mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19). « Au cours de notre réunion tenue notamment en présence de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération algérienne de football, tout le monde était unanime à dire qu'il était prématuré de se prononcer sur une éventuelle reprise du championnat, tant que le confinement est en vigueur. Tout sera tiré au clair après le déconfinement, c'est à partir de là qu'on pourra trancher la question », a déclaré le premier responsable de l'instance dirigeante de la compétition cité par l’agence de presse algérienne. Selon le dernier bilan établi samedi 9 mai, l'Algérie a enregistré 5 558 cas de contamination au coronavirus dont 494 décès. « Nous ne pouvons pas voir plus clair actuellement, mais nous avons établi des simulations pour le calendrier, une manière d'anticiper les choses. Au cours de ladite réunion, nous avons suivi un exposé présenté par le représentant du Centre national de la médecine du Sport (CNMS), sur les risques encourus par l'athlète en cas de reprise », a ajouté Abdelkrim Medouar.