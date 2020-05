Ancien sélectionneur en Afrique, le Belge Georges Leekens prend sa retraite

Texte par : RFI Suivre

Le technicien belge Georges Leekens a annoncé sa retraite. L’ancien défenseur central a été le sélectionneur de trois pays africains : la RD Congo très brièvement en 1997, l’Algérie à deux reprises (2003 et 2016-2017) et la Tunisie (2014-15). Il avait emmené les Tunisiens en quarts de finales lors de la CAN 2015 face au pays hôte, la Guinée équatoriale. Georges Leekens a aussi eu en mains la sélection belge. Il a remporté le championnat de Belgique en 1990 avec le FC Bruges. " J’ai été entraîneur pendant 35 ans et j’ai vécu de merveilleuses expériences, tant en Belgique qu’à l’étranger. À présent, ça suffit. Je vais prendre du temps pour moi ", a déclaré Georges Leekens à l’Agence BELGA. Il a terminé sa carrière comme coach de l’Étoile du Sahel fin 2018 en Tunisie et de Tractor Sazi Tabriz, un club de première division iranienne l’an dernier.