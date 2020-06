Dossier Wydad vs CAF & Espérance: la décision du TAS pas connue avant «quelques semaines»

La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant le litige qui oppose depuis un an le Wydad Casablanca (Maroc) à la Confédération africaine de football (CAF) et à l’Espérance Tunis (Tunisie), au sujet de la finale retour de Ligue des champions 2019, ne devrait pas être connue avant quelques semaines, a fait savoir le TAS à rfi.fr. « La Formation arbitrale est actuellement en train de délibérer et de rédiger la décision finale (sentence arbitrale), mais cette opération prendra quelques semaines », indique l’instance basée en Suisse. L’audience a eu lieu le 29 mai 2020 par vidéo-conférence, à cause du Covid-19. Des médias marocains et tunisiens indiquaient que la sentence arbitrale serait connue fin mai/début juin, dans ce dossier.