Le Malgache Jérémy Morel revient à Lorient (France)

Le défenseur de Rennes, Jérémy Morel, s'est engagé pour au moins une saison à Lorient. Le Malgache se prépare ainsi, à 36 ans, à terminer sa carrière dans son club formateur, a annoncé lundi soir le club breton qui fait son retour en première division. Né et formé à Lorient, Jérémy Morel y a fait ses débuts professionnels et disputé 231 matches avant de rejoindre Marseille (2011-2015) et Lyon (2015-2019) puis de s'engager à Rennes. Dans le même temps, il a aussi endossé le maillot de Madagascar, où son père est né, pour sept sélections depuis 2018.