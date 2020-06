La Camerounaise Gaëlle Enganamouit n’aurait pas pris sa retraite

Gaëlle Enganamouit n’a pas pris sa retraite sportive à 28 ans, a assuré un représentant de la joueuse à RFI, 48 heures après que plusieurs médias (dont RFI) aient annoncé la fin de sa carrière. La Camerounaise avait posté sur les réseaux sociaux : « Fin. Merci pour tout. » La Nigériane Asisat Oshoala, superstar du foot féminin en Afrique, a également démenti le départ de son amie et rivale sur Twitter, ce 11 juin 2020 : « Son message a été sorti de son contexte. Gaëlle est en grande forme et nous savons tous qu’elle est encore très jeune et loin de la retraite. »