Eric Maxim Choupo-Moting n’est pas conservé par le Paris Saint-Germain

Texte par : RFI Suivre

L’international camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, ne sera pas prolongé, selon la radio RMC. L’attaquant de 31 ans ne fera plus aucune apparition avec le maillot parisien sur dos qu’il portait depuis 2018. Il sera privé des finales de coupes nationales contre Lyon et Saint-Etienne. En ce qui concerne la Ligue des champions, il n’avait pas été inscrit sur la liste des joueurs parisiens pour la phase à élimination directe. Après 17 apparitions et 5 buts cette saison, Choupo-Moting est donc libre de s'engager avec le club de son choix cet été.