Zamalek prolonge Carteron jusqu'en 2021

Texte par : RFI Suivre

Nommé coach du Zamalek SC début décembre 2019, Patrice Carteron a convaincu le club égyptien, avec lequel il a remporté la Supercoupe de la CAF contre l'Espérance de Tunis et la Coupe d'Égypte contre Al Alhy en février, avant l'arrêt des compétitions un mois plus tard en raison de la pandémie de coronavirus. Le club égyptien a annoncé, samedi 13 juin, la prolongation du contrat du technicien français. L'ancien coach du Mali, du Tout Puissant Mazembe, d'Al Ahly et du Raja Casablanca entre autres est désormais lié à Zamalek jusqu'en 2021.