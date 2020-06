Le championnat tanzanien reprend, une première sur le continent africain

Après trois mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, le football reprend ses droits un peu partout dans le monde, y compris en Afrique. La Tanzanie est le premier pays du continent à rejouer depuis samedi 13 juin, avec la victoire des Young Africans sur Mwadui (1-0) et le match nul entre Coastal Union et Namungo (2-2) en championnat. Dimanche 14 juin, le leader Simba a concédé le nul contre Ruvu Shooting (1-1) et Azam l'a emporté contre Mbao (2-0). Les enfants et les personnes âgées, considérés comme vulnérables, n'étaient pas autorisés dans les stades, tandis que les supporters présents ont dû porter un masque, se laver les mains, se soumettre à un contrôle de température et respecter les règles de distanciation sociale. Sur le continent africain, seul le championnat du Burundi ne s'est pas arrêté durant la crise sanitaire mondiale.