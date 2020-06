Mercato: rester ou quitter Arsenal, un «choix très difficile» pour Aubameyang

À bientôt 31 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est à « un tournant » de sa carrière, comme il l’a confié à Téléfoot dimanche 14 juin. Le contrat du Gabonais à Arsenal s’achève dans un an, et son avenir est incertain. L’attaquant n’a pas encore tranché entre rester chez les Gunners ou tenter un nouveau défi.

L’attente touche à sa fin. Mercredi 17 juin, la Premier League anglaise sera de retour, 100 jours après son interruption en raison de la pandémie de coronavirus. Quelques heures avant son 31e anniversaire, Pierre-Emerick Aubameyang sera sur la pelouse de Manchester City pour y défier le champion sortant avec Arsenal.

Manchester City-Arsenal, c’est un classique du championnat d’Angleterre, mais les deux clubs ne boxent pas dans la même catégorie cette saison encore. Les Cityzens sont certes sur le point de perdre leur titre au profit de Liverpool, mais ils occupent tout de même la 2e place, alors qu’Arsenal végète à une triste 9e place.

À ce rythme, les Londoniens risquent de ne disputer aucune coupe d’Europe la saison prochaine. Un paramètre non négligeable à l’heure où l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang suscite de nombreuses questions.

« Les dirigeants ont la clé »

Recruté en janvier 2018 au Borussia Dortmund pour 63 millions d’euros, le Gabonais est dans une situation contractuelle délicate. Son bail avec Arsenal court jusqu’en juin 2021. Cela signifie que le club doit le prolonger ou le transférer cet été, car si Aubameyang ne paraphe pas de nouveau contrat et ne part pas durant la prochaine fenêtre mercato, alors il pourra rejoindre une nouvelle équipe l’année prochaine sans que les Gunners puissent récupérer un centime. Un luxe qu’aucun dirigeant ne peut se permettre en ces temps rendus difficiles par la crise du coronavirus.

Interviewé dans l’émission Téléfoot, l’attaquant n’a pas occulté les questions liées à son futur. Il a reconnu avoir échangé avec Arsenal à ce sujet ces derniers mois mais n’avoir « pas reçu de proposition récemment ». D’après celui qui est devenu capitaine des Gunners cette saison, la balle est dans le camp des dirigeants : « Ils savent très bien pourquoi, jusque-là, rien ne s’est passé. C’est eux qui ont la clé. A eux de faire leur travail, et puis, on verra comment ça va se passer. »

« Peut-être le choix le plus important de ma carrière »

Après l’Italie avec l’AC Milan (où il a terminé sa formation mais n’a jamais joué en pro), la France avec Dijon, Lille, Monaco et Saint-Etienne, l’Allemagne avec le Borussia Dortmund et donc l’Angleterre avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il découvrir un autre pays ? Les rumeurs à son sujet s’amoncellent ces derniers mois. On l’envoie du côté de l’Espagne (FC Barcelone, Real Madrid). On prête aussi à Manchester United une envie de s’attacher ses services.

Rien de véritablement concret pour l’heure, mais un buteur de ce calibre à qui il ne reste qu’une année de contrat, cela attire les regards intéressés. L’international gabonais (64 sélections et 25 buts avec les Panthères) se sait à un moment crucial : « C’est un tournant de ma carrière. Je veux être très franc avec tout le monde : ce sera forcément un choix très difficile à faire. Attention, je n’ai toujours pas choisi. On verra. Ça va peut-être être le choix le plus important de ma carrière. »

Aubameyang veut gagner des titres

La perspective de jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine comptera. Tout comme la possibilité de garnir un palmarès encore un peu léger. Après 12 saisons pro, Pierre-Emerick Aubameyang n'a remporté qu’une Coupe de la Ligue française (en 2013 avec Saint-Etienne) et qu'une Coupe d’Allemagne (en 2017 avec le Borussia Dortmund). En deux saisons et demi avec Arsenal, il n’a été que finaliste de la League Cup (défaite en 2018 contre Manchester City) et de la Ligue Europa (défaite en 2019 contre Chelsea).

« Tout joueur qui est compétiteur rêve de gagner des titres. Tout le monde va se poser la question : est-ce qu’il veut les gagner à Arsenal ou autre part ? L’avenir nous le dira. Le club a la main », assure le Joueur africain de l’année 2015. Si « rien n’est décidé », l’attaquant a « envie de gagner des titres, tout le monde le sait ». « Peu importe mon choix, je compte bien me battre pour gagner des titres », conclut-il.

