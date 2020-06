Sébastien Desabre quitte l’Afrique pour la Ligue 2 en France

Sébastien Desabre, technicien reconnu en Afrique où il a officié pendant une décennie, avec notamment une CAN en 2019 avec l’Ouganda (8e de finale), a été nommé pour deux saisons entraîneur de Niort (L2), où il succède à Franck Passi. Desabre, 43 ans et originaire de la Drôme, n'a jamais entraîné de club professionnel français. Sa seule expérience dans l'Hexagone remonte à 2006 lorsqu'il avait pris en main l'ESC Rocheville (Alpes-Maritimes) qu'il avait fait monter de la première division de district (9e division) en CFA 2 (5e division) en quatre saisons. Desabre s'est surtout fait connaître sur le continent africain où il a eu la charge de huit équipes de club dans huit pays différents. Il a notamment remporté le Championnat de Tunisie avec l'Espérance de Tunis en 2014 et le Championnat d'Angola l'année suivante avec le Recreativo Desportivo Libolo.