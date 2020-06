Le gardien du Gabon Anthony Mfa Mezui se relance au Luxembourg

Actuel gardien titulaire des Panthères, Anthony Mfa Mezui quitte la formation française de l'US Sarre-Union (Nationale 3), et s’engage pour trois saisons avec l'équipe luxembourgeoise du FC Rodange 91 (D1).

Publicité Lire la suite

« Il avait la possibilité d’aller signer en Arabie Saoudite, il a finalement choisi le Luxembourg, explique le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, joint par RFI. C’est bien pour lui. La carrière d’Anthony était bien partie, en étant notamment international chez les jeunes avec l’équipe de France. Après son passage en Belgique (RFC Seraing D2, ndlr), les choses se sont compliquées alors qu’il avait quand même joué avec Metz en Ligue 1 (16 rencontres, ndlr). »

Patrice Neveu indique aussi : « Il a eu une bonne formation et il s’est retrouvé ensuite en difficulté suite à des mauvais choix. J’espère que cette signature au Luxembourg va lui donner de la stabilité et qu’il va avoir beaucoup de temps de jeu. » Bleuet avec les moins de 17 ans, Anthony Mfa Mezui a été finaliste face à l’Espagne lors du championnat d'Europe en 2008. Avec Metz, il a remporté la Coupe Gambardella en 2010 et le Championnat de Ligue 2 en 2014.

« Le FC Rodange 91 tient à vous annoncer pour une durée de trois ans Anthony Mfa Mezui. Agé de 29 ans, il est international gabonais, il a été formé au FC Metz. Bienvenue chez les rouge et noir Anthony ! », se réjouit le club.

Relancé avec les Panthères par Patrice Neveu

Pour ses deux premiers matches en tant que sélectionneur, Patrice Neveu l'a convoqué puis titularisé lors des deux rencontres amicales face au Burkina Faso puis au Maroc en 2019. Anthony Mfa Mezui, absent depuis deux années avec la sélection a été ensuite aligné contre la RDC et l’Angola (0-0 et 2-1), lors des éliminatoires de la CAN 2021.

« Au Luxembourg, c’est un nouveau challenge qui se présente à moi, a confié le natif de Beauvais à L’Union. Cela me permettra d'être compétitif, dans la perspective des rencontres qualificatives de la CAN et du Mondial ».

A la fin de son contrat en Belgique en 2016, Anthony Mfa Mezui s’était retrouvé sans club mais avait continué à s'entraîner avec le club du Red Star durant une saison. Lors de l'hiver 2017, un club de première division en Afrique du Sud s’intéresse à lui, mais le projet capote.

Présent aux JO de londres en 2012

En 2012, Anthony Mfa Mezui faisait partie du groupe qui a disputé les Jeux olympiques de Londres. Sauf qu’il n’a pas foulé la pelouse, comme il le racontait à l’époque dans Moselle Sport : « Didier Ovono avait décidé de faire un break avec la sélection quand il s’est retrouvé sans club et j’avais là l’opportunité de devenir titulaire en sélection olympique. Mais il a décidé de revenir… au plus mauvais moment pour moi. » Il a quand même savouré l’expérience. « J’ai eu la chance de pouvoir assister à France-USA en basket mais aussi à des matches de l’équipe de France de handball. Vivre ces moments dans le village olympique était extraordinaire. »

Après avoir joué en U16, U17 et U19 avec les Bleuets, Anthony Mfa Mezui n’avait pas hésité à rejoindre le Gabon. Celui qui a débuté le foot à l'âge de 6 ans au club de l'ESAP Metz en tant que milieu de terrain offensif compte une décennie de présence avec les Panthères, mais avec parcimonie. En 2017, il faisait partie du groupe pour la CAN jouée à domicile. Didier Ovono était à l'époque le titulaire indiscutable dans les cages et avait disputé l'intégralité des trois rencontres.

Ensuite, Anthony Mfa Mezui a vu s'éloigner petit à petit la sélection gabonaise jusqu’à l’arrivée de Patrice Neveu. Le gardien a désormais de nouveau son destin entre les mains, en devenant peut-être le portier numéro 1 des Panthères pour les prochaines rencontres du Gabon en éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne