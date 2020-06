Bundesliga: Lewandowski efface le record d'Aubameyang

En inscrivant un doublé lors de la victoire du champion d'Allemagne 2019-2020, le Bayern Munich, face à Fribourg (3-1) samedi 20 juin lors de la 33e journée, Robert Lewandowski est entré un peu plus dans la légende de la Bundesliga, le championnat d'Allemagne de football. Avec désormais 33 réalisations personnelles, le Polonais a battu le record de buts sur une saison pour un joueur étranger. La précédente meilleure performance était celle du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 31 buts avec le Borussia Dortmund lors de la saison 2016-2017. Dans l'histoire de la Bundesliga, seuls deux joueurs font mieux que Robert Lewandowski : Dieter Müller, auteur 34 buts en 1976-1977 avec Cologne, et la légende du Bayern Gerd Müller, qui a inscrit 36 buts en 1972-1973, 38 buts en 1969-1970 et 40 buts en 1971-1972. Lewandowski aura encore un match, sur le terrain de Wolfsburg le 27 juin, pour améliorer son total.